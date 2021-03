“Es una falta de respeto”: médicos exigen vacunación anti Covid en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Representantes del colectivo “Todos somos primera línea”, que reúne a miembros del personal de salud en Aguascalientes, exigieron la aplicación de las dosis contra el Covid-19 en trabajadores del sector que aún no han sido considerados en las actuales jornadas de vacunación.

En conferencia de prensa, el mensajero del HGZ. No 2 del IMSS, Juan Antonio Solís Terán, estimó que el 65% de todo el personal de la institución no ha recibido la dosis contra el coronavirus, y no como aseguró el IMSS, quien señaló en días pasados que la cobertura estaba a un 50%.

“Nosotros decimos que no, y aún cuando fuera ese el caso, tener a la fecha 50% de personal no vacunado creemos que es una total falta de respeto dado que el plan nacional de vacunación dictaba que para la segunda semana de febrero tendrían que estar todos vacunados”

Dijo que si bien a inicios de año hubo un retraso en el envío de las dosis en el país, esta situación ya no se tiene actualmente, por lo que tienen la intención de hablar con los representantes del ISSEA y de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes para llegar a un acuerdo de manera pacífica.

En el mismo espacio, la doctora Paloma Estrada Leyva, quien es la presidenta de “Mamás doctoras” en la entidad, se estimó que alrededor de 2 mil trabajadores del IMSS, ISSSTE, hospitales privados y del CRIT no han sido vacunados.

Finalmente, el médico David Patiño, quien labora en el sector privado, mencionó que los trabajadores de la salud temen por una nueva ola del coronavirus, por lo que destacó la importancia de que todo el personal sea protegido con la aplicación del biológico.

“Nosotros estamos al frente de la atención, no queremos un deceso más de personal de salud, no queremos ser parte de esa estadística. ¿Es nuestro trabajo? sí, ¿es nuestra vocación? sí, pero somos padres, esposos, madres, hermanas”.