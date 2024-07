Katy Perry revela adelanto de nueva canción 

Redacción

EU.-Katy Perry ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su próxima canción y video, ambos titulados como el esperado álbum Woman’s World. Incluso, mostró un adelanto de las sensuales escenas del material que se aproxima.

Este adelanto de la nueva canción y video de Katy Perry promete captar la atención tanto de los fanáticos de la música como de los seguidores de la artista, con un estilo visual y musical que promete ser memorable, especialmente con su sensualidad.

Así fue adelanto de nueva canción de Katy Perry y video

Katy Perry, conocida por su capacidad para reinventarse y sorprender a su audiencia, continúa explorando nuevos estilos y conceptos en su música. El adelanto de Woman’s World promete no solo ser un éxito musical, sino también la definición del próximo capítulo en la carrera de la artista.

El adelanto del video y la canción Woman's World muestra a Katy Perry en un atuendo diminuto y sensual que cautivará a todos los fanáticos, ya que muestra sus atributos.

En una representación que combina glamour y provocación, Katy Perry utiliza un estilo que evoca a trabajadoras de construcción, vistiendo un bikini con la bandera de Estados Unidos, lo que añade un elemento de patriotismo a su imagen.

Por otra parte, un grupo de mujeres sensuales se pasean con bailes, mientras que Katy Perry expresa con una pancarta un mensaje donde expresa apoyo para la feminidad.

Fecha de Estreno del Video Adelanto de la Canción Woman’s World

El adelanto del video y la canción Woman’s World, interpretada por Katy Perry, se estrenarán oficialmente el próximo 11 de julio de 2024. Esta fecha ha generado gran expectativa entre los seguidores de la cantante, quienes esperan ansiosamente el lanzamiento de este avance visual que acompañará el primer sencillo del álbum homónimo.

Con información de Excélsior