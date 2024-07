Detienen hasta 13 personas al día con armas blancas en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Hasta 13 personas al día son detenidas por la Policía Municipal, por portación de armas blancas, como machetes, cuchillos o “puntas”.

Antonio Martinez Romo, secretario de Seguridad Pública del Municipio estimó que en el año, han sido detenidas cerca de 130 personas por portación de un arma de este tipo.

“Yo creo que andamos sobre las 130 personas con posesión de armas blancas y que se han remitido al Ministerio Público del fuero común”, indicó.

Agregó que esta situación se observa mayormente en jóvenes, sobre todo los que están involucrados en pandillas y que luego, se ven envueltos en riñas.

“Los adolescentes jóvenes que están involucrados en temas de pandillas y que se da en el esquema de la riña, es donde hemos localizado más, hacia un joven”, dijo.

“Una persona adulta es un poco más consciente, que sí las hay, pero más utilizan este tipo de instrumentos para el tema del trabajo, de su desempeño laboral”.

Martínez Romo precisó que una persona puede portar un machete y si es detenido, debe acreditar que lo ocupa para su trabajo, de lo contrario puede ser enviado al Ministerio Público.

“Si no me acredita la tenencia del arma blanca como para el desempeño de su trabajo o que lo está utilizando para su trabajo, si lo remito, pero si me acredita que es un jornalero, que es alguien que va al agropecuaria, es un arma de trabajo”, mencionó.

“Se nota de inmediato cuando el arma está trabajada para el tema del trabajo, valga la expresión, pero hay otros que son machetes que lo tenían guardados mal manejada la navaja o el filo y son machetes que anda caminando la gente”.