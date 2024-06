Katy Perry quiere regresar a la música, pero resurge controversia por hostigamiento 

Redacción

Aunque Katy Perry ha capturado la atención de los medios por su esperado regreso a la música, también han resurgido las acusaciones de supuesto hostigamiento en su contra. El modelo y actor Josh Kloss, quien trabajó con la estrella pop en el video musical de ‘Teenage Dream’ en 2010, ha señalado públicamente a Perry por comportamiento inapropiado.

Según Kloss, Perry lo hostigó durante una fiesta posterior a la grabación del video musical. En un post de Instagram que posteriormente eliminó, Kloss relató que la cantante le jaló la ropa interior sin su consentimiento, dejando al descubierto partes privadas de su anatomía frente a los miembros de la producción. “Cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella sacó mi sudadera y mi ropa interior lo más lejos que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y a la multitud mi… ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?”, escribió Kloss.

La controversia se ha intensificado con nuevas acusaciones. La presentadora Tina Kandelaki afirmó que Perry intentó besarla sin su consentimiento durante una fiesta mientras estaba pasada de copas. Kandelaki también señaló que Perry tuvo contacto indebido con ella y, tras ser rechazada, intentó lo mismo con otras personas en el evento. Kandelaki decidió hablar públicamente después de que Kloss compartiera su experiencia.

Ante estas acusaciones, Perry respondió durante una entrevista, diciendo: “Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada. No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”.

Las acusaciones contra Perry han vuelto a tomar relevancia coincidiendo con su anuncio de regreso a la música con el tema ‘Woman’s World’. Algunos internautas han criticado a la cantante, señalando que su comportamiento no es congruente con la imagen de “buena vibra” que proyecta. A pesar de las acusaciones, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades.

Con información de: TV Notas