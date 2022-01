Juran que ahora sí sancionarán a comercios que recurran a plásticos de un solo uso en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En breve se aplicarán sanciones económicas a comercios que sigan distribuyendo productos de plástico de un solo uso entre su clientela, afirmó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), Sarahí Macías Alicea.

“Vamos a comenzar con las sanciones y apercibimientos. Fueron dos años que difundimos este tema donde nos dedicamos a ir con los comerciantes, para que sepan que ya no se puede dar. Ahora que hagamos las visitas, estaremos viendo quien no cumpla, que no tenga alternativas y se tomarán las medidas pertinentes”, señaló la funcionaria.

– ¿De cuánto serían las sanciones?

– De cien a mil Umas, dependiendo del comercio.

En ese sentido, Macías Alicea notificó que ya se ha venido trabajando con inspectores de la dependencia a través de cuadrillas que acuden a comercios establecidos para hacerles hincapié de abstenerse en otorgar los plásticos de un solo uso; aseverando que varios de estos ya recurren a productos biodegradables.

“Sí hay un gran avance, pero falta. Lo que estamos haciendo es trabajar con la dirección de Mercados para que quienes van a renovar o adquirir su licencia, tienen que tomar un curso de concientización para que sepan que ya no se pueden dar productos que sean dañinos al ambiente y ver alternativas”, expuso la titular de Semadesu.

Desde el 9 de octubre de 2018, el Cabildo capitalino aprobó modificaciones al reglamento municipal a fin de evitar los plásticos de un solo uso.