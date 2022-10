Julio Urias podría firmar contrato millonario con los Dodgers 

Redacción

EU.-Hora de hacer el balance y asegurar el futuro del equipo. Los Angeles Dodgers protagonizó el mayor fracaso de los MLB Playoffs tras quedar eliminado en las Series Divisionales, ganar un solo juego y despedirse con tres derrotas consecutivas. Julio Urías terminó como el mejor pitcher de la franquicia en el 2022.

Urías se convirtió en el primer jugador nacido en México que lidera su liga en cuanto a ERA y además del 2.16 de porcentaje de carreras limpias, Julio le sumó 17 victorias en temporada regular y un triunfo más en Postemporada. El futuro del pitcher mexicano tendría un escenario ideal según los expertos.

Los Angeles Dodgers tiene en Clayton Kershaw, Trea Turner (cuenta con opción jugador), Craig Kimbrel, Joey Gallo, Andrew Heaney y Tyler Anderson,siete jugadores que son agentes libres. Hay cosas por definir y una que se le podría sumar sería una extensión contrato para Julio Urías.

Urías pasó de ser un pitcher relevista a convertirse en el as de la rotación de abridores de Los Angeles Dodgers. En 2021 lideró toda las Grandes Ligas con 20 victorias y en 2022 fue el pitcher con mejor ERA en la Liga Nacional. Julio ganaría más de $13.5 millones en la MLB 2023 si el arbitraje define su salario y con 27 años se convertiría en agente libre en la temporada 2024.

El contrato de US$168 millones para que Urías asegure su futuro en Dodgers

Según el portal Fansided, un contrato a largo plazo beneficiaria tanto a Los Ángeles Dodgers como a Julio Urías. El equipo californiano evitaría ir al arbitraje salarial y el pitcher mexicano recibiría un vínculo por siete años y US$168 millones. El lanzador asegura un buen dinero, ganaría $24 millones de dólares por año y pasaría a ser agente libre a los 33 años con el objetivo de recibir otro acuerdo por una buena cantidad de dinero.

