Jubilados federales se suman a protestas para rechazar sus pagos en UMAs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jubilados del servicio federal se suman a las protestas para rechazar que sus pagos sean mediante Unidades de de Medida y Actualización (UMAs) y se haga como en el pasado mediante salarios mínimos.

José Manuel Macías profesor jubilado demandó la urgencia de que el ejecutivo federal envíe una iniciativa preferente a la cámara de diputados para resolver de manera pronta su situación y que se ordene al ISSSTE pagar sus pensiones tomando como base el salario mínimo y no las UMAs, con indexación de pensiones como se pagaba antes de, año 2017.

Habló de una afectación en Aguascalientes para 40 mil trabajadores y sus familias activos y jubilados en 40 dependencias, incluido el magisterio al manifestarse con un grupo de no más de 10 ex trabajadores más en la plaza principal.

“Estamos siendo afectados con esta medida los que ya nos jubilamos y los que vienen, no es justa la medida que se toma para nuestros pagos pues mientras un salario mínimo se tasa en 141 pesos en UMAs apenas nos da 89 pesos, lo cual es una desproporción”, concluyó.