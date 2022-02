Juan Reynoso no ha presentado su renuncia a Cruz Azul: Ordiales

Redacción

Ciudad de México.- El presidente ejecutivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, aseguró que el técnico Juan Reynoso no ha presentado su renuncia. En el tema, lo consideró como la figura indicada para que el equipo sume éxitos.

“A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez, pero lo vi preparando todo para el juego de mañana y no tengo conocimiento alguno”, comentó en conferencia de prensa.

Sus comentarios llegan luego de que varios medios nacionales aseguraron que Reynoso ya había renunciado al equipo, pero que su retiro no habría sido aceptado.

Ordiales reconoció que platicó con Reynoso, pero nunca le comunicó su deseo de salir.

“Hablamos de lo que vienen haciendo y hacer las cosas en el sentido de todo el cuerpo técnico y jugadores. Yo así lo pienso (dirigirá mañana), lo estoy viendo en el terreno de juego”, externó.

Para Ordiales, el blindaje de la plantilla es muy importante toda vez que desde ayer se ha vivido un periodo de turbulencia por los cambios generados con la salida de Dávila, es así que esperará al compromiso de mañana sábado contra Necaxa en el Azteca para acercarse nuevamente a los jugadores y cuerpo técnico.

Con información de ESPN