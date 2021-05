Juan Reynoso entrega su medalla de campeón al “Ojitos” Meza

Redacción

Ciudad de México.-Técnico de la máquina cumple su promesa.

Tal y como lo prometió la noche de la Final, en menos de 24 horas el entrenador Juan Reynoso se reunió con Enrique “Ojitos” Meza para regalarle su medalla de Campeón con Cruz Azul que obtuvo tras vencer a Santos en la disputa por el título del Guard1anes 2021 y romper una sequía de 23 años. © Editorial Medio Tiempo Juan Reynoso y Enrique Meza. Foto: Twitter Fernanda Reynoso

Fernanda Reynoso, hija del entrenador de la Máquina celeste, compartió una foto donde aparecen los dos entrenadores que son representativos del equipo. Enrique Meza nunca pudo hacer campeón a los cementeros pese a que lo intentó en cuatro ocasiones como DT.

De hecho, Meza logró jugar Finales con la Máquina, la última en el Apertura 2009, pero la perdió ante Rayados. Sin embargo, siempre buscó emular los éxitos de sus otros equipos con los celestes.

Reynoso, en cambio, se convirtió en el primer peruano en ser campeón de Liga en México, es el primer jugador y técnico que es campeón con Cruz Azul y además acabó con la sequía cementera de 23 años sin campeonatos.

“Enrique Meza me trajo como jugador y luego me dio la oportunidad de ser auxiliar en Puebla. Ahí me decía ‘ojalá ya alguien acabe con este suplicio y que cuando me levanté por las noches no lo piense más’. Esto es para él, la medalla de esta noche la tendrá en su casa resguardada porque es más azul que cualquiera”, dijo Reynoso en la conferencia de prensa.

Con información de Medio Tiempo