Joe Biden defiende salida de tropas de EU de Afganistán

Redacción

Las fuerzas militares de Estados Unidos no pueden ni deben luchar y morir en un lugar en donde las fuerzas armadas de Afganistán no están dispuestas a hacer lo mismo por sus ciudadanos, afirmó este lunes el presidente Joe Biden, y sostuvo que no pedirá a las tropas de su país a que sigan luchando indefinidamente.

En un mensaje a medios, el presidente declaró que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue edificar una nación ni crear una democracia, sino evitar un ataque terrorista.

“Respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses”, dijo tras las dramáticas escenas vividas en las últimas horas en el aeropuerto de Kabul, después de que la capital afgana cayera el domingo en manos de los talibanes.

Afirmó que la amenaza terrorista hizo “metástasis” más allá de Afganistán en como en Siria o Irak.

Aseveró además que si los talibanes atacan el retiro de los estadounidenses o de sus aliados la respuesta será enérgica y se empleará una fuerza devastadora.

Además, Biden, dijo que a China y Rusia les encantaría ver que su país sigue gastándose miles de millones de dólares en recursos para estabilizar Afganistán.

“¿Cuántas vidas de estadounidenses más se deben sacrificar? Mi respuesta es clara y no repetiré los errores del pasado quedándonos en un conflicto que no es del interés nacional de Estados Unidos”, manifestó.

El mandatario mencionó el número de soldados estadounidenses y recursos económicos enviados a Afganistán: “Lo que no podíamos darles a los afganos era la disposición de luchar por su futuro”.

Aseveró que nada indica que más años de presencia militar de Estados Unidos vayan a hacer una diferencia en aquel país.

“Le pondremos fin a una guerra larga y ninguna fuerza militar resultará en un Afganistán seguro en ese cementerio de imperios”, sentenció.

Con información de El Financiero