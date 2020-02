Jesús María impulsará a MIPYMES mediante plataformas de comercio electrónico

Redacción

Jesús María, Ags.- Con el nacimiento de dos grandes programas: impúlsate e internacionalízate, las micros, pequeñas y medianas empresas tendrán la posibilidad de consolidarse como productores o prestadores de servicios a nivel internacional, con la posibilidad de vincularse con Okinoiv que facilitará estrategias de mercado, asesoría legal, fiscal, contable y administrativa para que puedan consolidarse y posteriormente expandirse, manifestó el alcalde José Antonio Arámbula López, al encabezar el acto.

“La empresa con la que hoy decidimos colaborar, se dedican a comercializar productos mexicanos en el extranjero mediante una plataforma local, regional e internacional. Se trata de promover a los micro empresarios locales con sus productos, para que puedan vender no solamente en Jesús María, si no que puedan sacar sus productos de Aguascalientes a Zacatecas, Jalisco y por qué no, a nivel internacional como es el caso de los muebleros que tienen un gran potencial”, indicó el alcalde.

Por su parte, el titular de Desarrollo Económico en el municipio J. Guadalupe Valtierra, precisó; “nos hemos propuesto cruzar fronteras dando a conocer al talento local mediante plataformas de comercio a nivel internacional los productos y servicios que posee este municipio, seguros estamos que esto significará fortalecimiento de manera sostenible que se reflejará en derrama económica para los jesusmarienses. Se trata de romper paradigmas y arriesgarnos a nuevos horizontes para empoderar a nuestros empresarios”.

Asimismo, Alejandro Alberto Guevara titular de Empresas Okinoiv felicitó al Gobierno Municipal por el impulso que está dando a las mipymes de Jesús María para que se adapten y conozcan las nuevas herramientas que ofrece el mundo global; “hay que adaptar la creatividad a los nuevos tiempos y yo creo que esta es una buena oportunidad para para que todos los empresarios de Jesús María crezcan y se consoliden; agradezco la confianza”.

En el evento también participaron la presidenta del DIF Municipal, Liliana Coronado de Arámbula, el Regidor Ismael Alvarado de la Cruz, Miguel Ángel Díaz Ramos de la delegación Canaco Jesús María y Ricardo León Morales Barradas en representación de la industria mueblera del municipio.