Issabela Camil responde a quienes critican su matrimonio

Ciudad de México.-Aunque suele ser muy reservada con respecto a su vida en pareja con Sergio Mayer, Issabela Camil no se queda callada cuando surgen críticas relacionadas a su matrimonio.

Durante un reciente encuentro con varios medios de comunicación, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a quienes opinan sobre su vida personal, así como a todas personas que juzgan su matrimonio de poco más de 15 años con el ex integrante del grupo Garibaldi.

Además, recientemente Mayer ha sido señalado de tráfico de influencias por intervenir en asuntos relacionados con supuesto abuso sexual y en otros temas sociales que aparentemente utiliza en su propio beneficio. Fue por eso Issabela no dudó en salir en su defensa.

“Llega un momento en que sí me harta y digo: ‘¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya!’. Siempre”, expresó ante los reporteros, afirmando que de alguna manera tanto ella como Sergio están conscientes de lo que trae consigo la exposición dado el lugar que ocupan en sus respectivos ámbitos.

Sergio Mayer e Issabela Camil (Instagram/Sergio Mayer)

"Siempre que estás en un trabajo como es la política, como es esta escena actoral, siempre (hay crítica) y es válido. La crítica es parte de este terreno que uno pisa. Simplemente siento también que de repente quieren inventar cosas, se las sacan de las mangas, de no sé dónde", aseguró.

La intérprete aprovechó para defender a su esposo de todas las acusaciones en su contra y asegura que lo único que ha hecho Mayer es apoyar las causas en las que cree. “Sergio está de parte de las víctimas y de la mujer. Ya lo que la ley decida es tema legal, no tiene nada que ver con mi marido”, enfatizó. “La verdad es que no le han podido probar nada de lo que lo culpan”.

Issabela Camil aclaró que no es una persona celosa, por el contrario, señaló que su matrimonio con Sergio Mayer es muy estable. “No soy celosa, la verdad que no, pero además estoy muy segura de mi relación, llevamos 17 años. Sergio es un hombre increíble, no me ha faltado jamás. Estoy muy cómoda en mi relación, estoy muy cómoda en mi piel, sé quién soy, sé el compromiso que tenemos como pareja, tenemos un proyecto muy importante y eso es lo más valioso”, señaló.

Issabela siempre ha sido muy reservada a la hora de hablar sobre el romance que mantuvo con Luis Miguel y siempre evita hablar de cualquier tema que lo relacione, incluso, desmintió mantener una enemistad con Aracely Arámbula.

Issabela Camil y Sergio Mayer. (Luis Ortiz-Clasos/)

“No la conozco bien (a Aracely Arámbula), pero si fue a la última obra que hice con Edith González, que en paz descanse, de mujeres. Ella fue a vernos; nos saludó a todas muy cariñosa; nos abrazó y todo. Entonces, no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problema”, aclaró.

“Yo soy una persona muy privada. Mi relación con las personas que he tenido relación en mi vida las considero muy personales. Si yo no he hablado del tema en tanto tiempo, y siempre lo he dicho, si en algún momento me separaría de Sergio, o me separo de él, tampoco hablaría de él, es simplemente el tipo de personajes. No puedo prohibir que otras personas hablen porque cada quien tiene su derecho de expresarse, pero a mí no me gusta. Me gusta hablar de mi carrera, de muchas cosas y hasta cierto punto de mi familia, pero todo lo demás lo guardo”, agregó.

