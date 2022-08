Investigan a Anne Heche por grave delito

Redacción

EU.-La actriz Anne Heche está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Hace unos días, el medio TMZ publicó que se encontraba en estado crítico tras tener un accidente de tráfico en su coche.

El mismo medio es el que ahora ha publicado que el Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando el caso y lo hace para averiguar si hubo algún delito en el suceso. La actriz podría haber estrellado su coche contra una vivienda causando heridas leves a la persona que estaba dentro.

Por otro lado, Page Six confirmó el pasado lunes que las autoridades recibieron la orden de analizar la sangre encontrada en el vehículo para comprobar si Anne iba bajo la influencia de alguna droga o de alcohol en el momento del accidente. Una de las tesis de los agentes dice que la actriz estrelló su coche mientras estaba intoxicada por algún tipo de sustancia.

Un testigo de los hechos habló para la revista People y contó lo que vio desde su casa. Dijo que la víctima fue bastante afortunada, ya que se encontraba en otra habitación cuando se produjo el accidente. Tuvo que se atendida por los servicios sanitarios, pero sin gravedad.

El portavoz de Anne Heche ha declarado a los medios que la actriz se encuentra en estado de coma. Su salud ha empeorado desde el accidente y se encuentra muy grave. Al parecer, tiene una lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica y las quemaduras han necesitado varias intervenciones quirúrgicas.

Anne Heche una actriz con una gran carrera detrás

Anne Heche es una actriz muy importante, sobre todo para aquellos que vivieron los 90. Empezó en la industria cuando solo tenía 12 años y lo hizo para ayudar a sus padres que atravesaban serias dificultades económicas. Al principio de su carrera trabajó en varias novelas para televisión populares.

Uno de los papeles que impulsó su carrera hacia la primera liga de Hollywood fue hacer de Maggie Pistone en Donnie Brasco, donde trabajó con un joven Johnny Depp. También apareció en Sé lo que hicisteis el último verano, Six Days, Seven Nights y en Return to Paradise. Su carrera siguió avanzando y trabajó en películas muy taquilleras, siendo ya toda una estrella.

La prensa del corazón también le puso el foco, cuando en 1997 comenzó a salir con Ellen DeGeneres. Pero tres años después se acabaron separando en extrañas circunstancias que no se han terminado de entender muy bien. Al poco tiempo Anne comenzó a salir con un amigo de Ellen.

Un año después se casó con él y tuvieron un hijo, se la acusó de haber fingido ser homosexual para tener protagonismo. Algo que minó la paciencia de la actriz, la cual comenzó a tener un guerra abierta con la prensa del corazón.

Anne publicó sus memorias y ellas relata una vida llena de dificultades, muy marcada por la pérdida de dos de sus hermanas. Algo que, según reconoció, le provocó una gran inestabilidad emocional.

Con información de Sé Uno