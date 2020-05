Investigación contra profesor sexista de la UAA no ha concluído

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) no ha concluído con la investigación correspondiente en contra del profesor de medicina Guillermo “N”, señalado por sus propios alumnos al utilizar imágenes sexualizadas del cuerpo de la mujer como material de clases.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma institución a El Clarinete, la investigación que determinaría las recomendaciones pertinentes para el catedrático no ha llegado a una conclusión.

Cabe destacar que el hecho tiene casi un mes de haberse dado a conocer por redes sociales.

Mientras el proceso sigue, el maestro ha permanecido suspendido de sus actividades académicas.

Por último, la Defensoría de Derechos Universitarios ha reiterado en varias ocasiones que no tiene la facultad de sancionar o castigar a ningún integrante de la comunidad universitaria, ya que sus funciones se limitan exclusivamente a señalar recomendaciones de mejora.

Por ello, la sanción, que podría llegar incluso a la suspensión definitiva, tendrá que ser evaluada por el Departamento Jurídico de la institución educativa.