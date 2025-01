Integridad: Paquín González

Redacción

El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Angel González Serna redactó un editorial respecto al tema de la renuncia de cuatro de las aspirantes a reina de la verbena abrileña.

Aquí su editorial;

Aguascalientes: Desde ayer la palabra está de moda en Aguascalientes y estoy de acuerdo con ello porque toda la vida me he guiado por la integridad y la certeza en las acciones de mi vida.

Como ser íntegro, ejecuto cada decisión en el Patronato de la feria dando seguridad y confianza a quienes invierten, participan y se divierten en ella.

El proceso de selección de reina no fue distinto, reglas claras, específicas, concisas y las condiciones de equidad necesarias para participar.

Históricamente en Aguascalientes los políticos han participado en los procesos, esta ocasión no es la excepción, ni las futuras ocasiones lo serán, la condición humana le otorga a todo ciudadano el deseo de tener una reina de la feria en casa.

Cada uno de nosotros tenemos una reina o una princesa, en este caso, una reina en la persona de mi esposa y mis dos hermosas princesas.

El hecho es, que nadie puede sacar ventaja cuando las reglas son otorgadas, y si aceptas participar, es porque la reglas están debidamente establecidas.

Todas y cada una de las candidatas fueron cuidadas en su seguridad, en su integridad, en un ambiente de confianza y armonía, soy el primero en considerar que la dignidad humana no tiene precio, y las participantes en el proceso son dignas representantes de la inteligencia, sapiencia y belleza de las aguascalentenses.

El proceso democrático y abierto que se llevó a cabo el año pasado fue una fiesta y la elección a reina se mantendrá como una verbena por años, décadas y siglos.

Sin embargo, en toda fiesta siempre ha desavenencias, y contra ellas no hay nada que hacer, cada persona tiene una visión diferente de las cosas, algunos critican, otros defienden y algunos más se burlan.

Y mi trabajo es defender la integridad de la Feria de San Marcos, por eso se actúa con rectitud, con seriedad y con profesionalismo.

Por supuesto, usted puede opinar lo que quiera, la integridad le otorga la libertad de expresión, pero también, mi profunda tranquilidad de que todo lo que se ha hecho, se realiza sin interés de beneficiar a nadie, sin el deseo de tergiversar puntos de vista o de desviar procesos.

Orden y Ley, también son dos palabras que desde ayer están de moda.

Ley para organizar una gran feria

Y orden para mantener todo lo más cercano a como fue presupuestado y en Paquín González tendrán un hombre dispuesto a mantener todo, dentro de la integridad, el Orden y La Ley.

Vamos a divertirnos, vamos a disfrutar la feria, vamos a gozar que Aguascalientes es la excepción a la regla y que podemos salir a calle a transitar con paz y confianza.



TODOS tenemos la obligación de hacer de Aguascalientes el Gigante de México y hagamos de la feria, el ejemplo de que existe GENTE BUENA.

Atentamente:



PAQUIN GONZALEZ