Insta Alaniz a presentar denuncias contra ex gobernador de Aguascalientes por beneficios en rancho

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Tienen que presentarse denuncias en contra del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre y en su caso se puedan emprender las acciones legales necesarias, consideró Guillermo Alaniz de León, líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.

“La verdad es que se tendrían que poner las denuncias correspondientes de quien se sienta afectado para darle seguimiento. Si no hay una denuncia, quedará como un acto de buena fe”, opinó en entrevista.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló beneficios para la extracción de agua en el rancho del ex gobernador priista, ubicado en el oriente de la entidad, mientras las comunidades aledañas carecen del líquido.

“Existen las instituciones que para ello están y la puede interponer desde un ciudadano o la propia comunidad que de alguna manera se sienta afectada por un oasis en un espacio territorial”, remarcó el legislador panista.

– ¿Sin una denuncia, así se queda? – Somos un país de instituciones y para poderle dar seguimiento, debe haber una demanda.

– ¿Entonces sería impunidad? – Invitarlos a que puedan hacer la denuncia correspondiente. Sin una demanda, no hay carpeta de investigación y no hay por donde se pueda seguir.

– ¿Al PAN no le interesa investigar a Carlos Lozano? – Habrá que preguntarle al partido.

– ¿El ex gobernador podría ir a la cárcel? – Habrá que ver qué delitos se le tipifique. Primero se tiene que hacer la denuncia correspondiente.

El priista Carlos Lozano gobernó Aguascalientes de 2010 a 2016, cerrando en medio de cuestionamientos por supuestos beneficios a allegados con la entrega de concesiones de taxi y fiats notariales para allegados.