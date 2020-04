IMSS obliga a personas con VIH a acudir por medicinas a Centro Covid, pese a riesgo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el Hospital General número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se está obligando a las personas con VIH a acudir a las instalaciones a recoger de forma mensual sus medicamentos, aún y con los riesgos que se corren de contagios al ser este un Centro Covid, denunció Efraín Muro, miembro del Colectivo Ser Gay.

En sus redes sociales, indicó que pese a que existe una disposición federal que obliga a la entrega de los medicamentos hasta para dos meses, evitando justamente la presencia de los portadores de VIH a nosocomios, localmente y en particular en este hospital no lo están respetando.

“En el Hospital General número 1 si están respetando, ahí sí se están dando dos meses de medicamentos para que los chicos no tengan que ir ahí, pero en este en específico que es el hospital donde están atendiendo a los pacientes con la coronga, pues no lo quieren hacer y ya hable con directivos de ahí y de la delegación y lo único que me dieron como solución es que no vaya la persona con VIH”.

Amagó que si no hacen caso a las normativas federales de su propia institución, en lo particular va a ir a ese lugar y se va a encadenar a manera de protesta.

“Si no nos hacen caso yo voy a ir ahí y me voy a encadenas y ni modo mana, aunque me muera, preferible morir luchando y encadenada ahí en la clínica 2, ahí me voy a quedar hasta que salga la doctora Alejandra Díaz a quien no le importa la situación y el riesgo que corren los pacientes de VIH, varios vulnerables de contagio al tener sus defensas bastante bajas”.