IMSS Aguascalientes suspende consultas externas en unidades 1 y 2

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a los usuarios de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 en Aguascalientes, que se suspende la consulta externa de algunas especialidades, derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En todos los casos, los médicos familiares de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) darán continuidad a los tratamientos farmacológicos y valoraciones clínicas de los pacientes que lo soliciten. En situaciones que lo ameriten, podrán ser examinados en las salas de Atención Médica Continua (ATM) de las clínicas y de Urgencias de los tres hospitales.

El coordinador de Gestión Médica, José de Jesús Chávez Martínez, precisó que en el HGZ No. 1 se suspenden las citas de las especialidades de Geriatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, Neumología, Alergología y Medicina Física y Rehabilitación. En tanto, los servicios de hospitalización y Urgencias, se brindan de manera regular.

En el HGZ No. 2, todas las especialidades suspenden consulta externa. Por otro lado, los servicios de hospitalización y Urgencias funcionan con normalidad, excepto Ginecología y Obstetricia, que se ha derivado a los HGZ No. 1 y 3, de la siguiente manera: las personas adscritas a la UMF No. 8 deben acudir al HGZ No. 1, y las adscritas a las UMF No. 9 y 12, al HGZ No. 3.

“La suspensión de la consulta externa de algunas especialidades tiene dos propósitos fundamentales: evitar contagios de COVID-19 entre la población usuaria y abocar los recursos a la atención de pacientes sospechosos o confirmados con la enfermedad, durante la contingencia sanitaria, ordenada a nivel nacional”, aclaró Chávez Martínez.

El funcionario destacó que para la atención del COVD-19, el IMSS cuenta con lineamientos debidamente avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS); aseguró que todo el personal institucional es capacitado en ello, para que cuenten con información y herramientas respecto al autocuidado y el cuidado de los derechohabientes.

Chávez Martínez hizo un llamado a la población a no salir de casa y acudir a instalaciones sanitarias sólo cuando sea necesario. No saludar de mano, beso o abrazo, estornudar o toser bajo el codo, lavar las manos frecuentemente y proteger a los adultos mayores de posibles contagios.

Recordó que para el surtimiento de recetas de adultos mayores, los familiares están facultados para hacerlo, sin necesidad de que acuda el paciente.