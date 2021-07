Imperativo que gobierno federal renueve estrategia de seguridad: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada local panista Guadalupe de Lira Beltrán demandó un cambio en cuanto a las acciones de seguridad que mantiene el gobierno federal, argumentando que no brindaron los resultados necesarios.

“Creo que la estrategia no ha funcionado. Se debe de restructurar y estamos a buen tiempo, aunque ya nos tardamos, pues si no se toman cartas en el asunto cuando estamos a la mitad de la administración, no sé cuándo se va a readecuar”, afirmó la también presidenta de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso.

– ¿Ese cambio no puede esperar otro año?

– No puede esperar. Los resultados no han sido los mejores, por lo que debe haber un buen estudio para renovar la actual estrategia.

De Lira Beltrán mencionó que, en sus compromisos de campaña durante el 2018, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho hincapié en cuanto a garantizar seguridad para la población.

“Recuerdo muy bien que uno de los temas más importantes se habló en cuanto al tema de la prevención, donde se ha visto muy poco o nada”, reiteró la legisladora del PAN.