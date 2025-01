Imelda Tuñón destruyó un auto del esposo de Maribel Guardia por manejar ebria

Redacción

Ciudad de México.-Maribel Guardia, ha presentado una denuncia contra Imelda Tuñón, viuda de su hijo, por supuestas conductas que pondrían en riesgo el bienestar de su nieto, José Julián. La actriz ha señalado que la madre del menor no sería apta para garantizar su cuidado, lo que ha llevado a las autoridades a intervenir en el caso.

Luego de que el pleito legal se hiciera público, las autoridades han permitido que Maribel Guardia permanezca con el menor de edad durante algunos días mientras se esclarece la situación. En la denuncia, la actriz ha detallado una serie de comportamientos que, según ella, comprometerían la seguridad y estabilidad del niño.

Entre las acusaciones más preocupantes, se encuentra la afirmación de que Imelda Tuñón habría administrado un sedante al menor para poder salir de fiesta, un hecho que ha generado gran controversia. También se habla de que Tuñon tenía problemas con el alcohol.

Aunado a esto, Maribel Guardia denunció que la madre de su nieto tuvo un grave accidente de coche debido a manejar en condiciones preocupantes. Así lo explicó en la denuncia:

“Siendo el día 04 del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, al ir conduciendo en estado de ebriedad (Imelda) el vehículo propiedad de mi marido, tuvo un accidente aparatosisimo que trajo como consecuencia la pérdida total del automóvil”.

La actriz explicó que Tuñón viajaba sola, pero que esa ocasión fue una excepción, pues solía hacerlo con el menor de edad, comprometiendo su seguridad:

“Afortunadamente en esa ocasión iba sola, ya que en muchas ocasiones sube al niño, hay que decir que ha chocado al menos unas 4 veces”.

Imelda Tuñón, acusada de sedar a su hijo para irse de fiesta

Maribel Guardia pidió protección a la policía en su denuncia contra Imelda Tuñón. (Instagram)

En la misma denuncia, Maribel Guardia también acusó a su nuera de haberle suministrado pastillas para dormir al menor de edad, con el supuesto objetivo de poder irse de fiesta. Así lo contó:

“Siendo el día domingo 1 del mes de septiembre del año 2024, uno de esos días en los que la hoy imputada no llegó a dormir, siendo aproximadamente las 10 horas se me hizo sumamente extraño que mi nieto no se hubiera levantado ya que normalmente lo hace entre 6 y 7 de la mañana, aunque sea fin de semana”.

Y explicó:

“Acudí a su habitación para despertarlo, notando que estaba adormilado. Al preguntarle si se sentía bien, ya que noté que le costaba trabajo abrir los ojos, lo cual me alarmó y lo levanté de la cama, me dijo que tenía mucho sueño, por lo que insistí en despertarlo a lo cual reaccionó bien y ya no considera necesario llevarlo al hospital; sin embargo, más tarde, ese mismo día, le pregunté si se había desvelado y él mismo me refirió que su mamá le había dado una pastilla para dormir antes de salir la noche anterior”.

