Igor Benevenuto, primer árbitro FIFA en declararse homosexual

Brasil.-El árbitro brasileño Igor Benevenuto se declaró públicamente homosexual, convirtiéndose en el primer colegiado internacional de la FIFA en manifestar su orientación sexual, según anunció en un podcast divulgado.

“Futbol era cosa de ‘hombres’ y desde temprano yo ya sabía que era gay. No había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad. Jugar no era una opción duradera, por lo que fui para el único camino posible: me convertí en árbitro”, reveló Benevenuto en el podcast ‘En los Armarios de los Vestuarios’, del grupo Globo.

Nacido en el estado de Minas Gerais (sureste) y criado en el seno de una familia religiosa, Benevenuto tiene 41 años y lleva 23 años dedicados a ser juez dentro de los terrenos de juego. Forma parte de la élite de árbitros brasileños, siendo uno de los representantes del país en el cuadro de árbitros de la FIFA.

Benevenuto dijo en el podcast que creció “odiando profundamente” el futbol y que pasó toda su vida “sacrificando” lo que es “para protegerse de la violencia física y emocional de la homofobia”.

“Vivía aislado, un joven triste, con un agujero en el corazón”, relató recordando su infancia en la que, según confesó, interpretó el papel de “heterosexual”, condición “obligatoria” para ser un “tipo de futbol”.

Se formó como árbitro en 1998, después de realizar un curso en la Federación Minera de Futbol, con el apoyo financiero de su madre.

“Ser árbitro me coloca en una posición de poder que necesitaba. ¿Lo escogí para esconder mi sexualidad? Sí. Pero es más que eso. Me posicioné como el dueño del partido, el tipo de la autoridad, y eso remete automáticamente a un figura de fuerza, repleta de masculinidad”, explicó.

Benevenuto subrayó que hay “muchas” personas homosexuales en el mundo del fútbol, pero que el “99.99 por ciento están dentro del armario”

“Hay árbitros, jugadores, técnicos, casados, con hijos, separados, con vida doble… Hay de todo (…) Existimos y merecemos el derecho de hablar sobre esto, de vivir normalmente”, declaró.

Ofensas de dirigentes

Afirmó que en el estamento arbitral “no es un secreto” que es gay y aseguró que es “bastante respetado”. Nunca recibió ofensas por parte de jugadores y técnicos, según comentó.

“Todas las veces eso vino de dirigentes y aficionados, y siempre que eso pasa lo reflejo en el acta. Una lucha, pero no desisto”, indicó.

Benevenuto dijo además que “siempre” fue “aconsejado” a no asociarse “con la imagen gay”.

“‘Por mi bien’, dicen. Una vez me invitaron a pitar la final de una competición LGTB y me convencieron a no hacerlo porque no era una buena idea. ¿Y quién fue a pitar? Un árbitro hetero. El hetero puede; el gay, no”, denunció.

Benevenuto dio a conocer su historia en el podcast ‘En los Armarios de los Vestuarios’, del grupo Globo, que trata sobre homofobia y machismo dentro del fútbol.

En el anterior episodio divulgaron el testimonio del excentrocampista brasileño Richarlyson Barbosa, quien llegó a jugar con la selección brasileña y se declaró públicamente bisexual por primera vez.

Con información de EFE