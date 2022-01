Iglesia de Morelos confirmó reunión de Cuauhtémoc Blanco con narcos del CJNG

Redacción

Morelos.-Confirman foto de gobernador con narcos.

La fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco con supuestos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió en una iglesia de Yautepec, durante la misa del 12 de diciembre por la virgen de Guadalupe, según confirmó la iglesia de Cuernavaca.

Tomás Toral Nájera, vicario general de la Diócesis de la capital, negó que se tratara de vínculos entre católicos y el morenista, además, que los presuntos operadores del crimen organizado se encontraban en la parroquia sin que fueran reconocidos, como el resto de quienes acudieron aquel año de 2018.

“Estuvieron ahí presentes, pero simplemente él no sabía qué personajes había ahí, más que el gobernador que no puedes dejar de ver que es el gobernador”, explicó sobre las referencias que otorgó el expárrco Juan Alvarado en la iglesia de la Asunción, antes de marcharse a Argentina.

“Era una misa del 12 de diciembre donde va la gente, va la multitud y por su puesto, él vio al gobernador, sí, estuvo ahí, pero no en otro sentido, sino en el sentido de que sea como afirma por ahí algún interpretador de la situación que sea la Iglesia en ese sentido”.PlayEl vicario de Cuernavaca dijo que debían aclararse las fotografías con indagatorias (Video: Facebook/Martin Flores Rosales)

Además de ello, fue difundida otra imagen del exfutbolista con Raymundo Isidro Castro Salgado, el Ray, ex operador de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos y fundador del Comando Tlahuica que se asoció al CJNG en el estado. Por la fotografía compartida el pasado 4 de enero y las vestimentas de ambos, se presume que fue el mismo día de la misa.

Toral Nájera añadió que deben realizarse las indagatorias necesarias para aclarar el tema, aunque se trate de una figura de relevancia como el mismo gobernador de Morelos. Este último ya ha dicho que envió toda su información disponible y está en manos de la Fiscalía General de la República.

“Por todo lo que acacaba de salir en esta semana, creemos que en todo momento y bajo toda persona tienen que hacerse las investigaciones correspondientes y bueno, al fin y al cabo, más allá de comenzar a hacer intepretaciones a través de las redes sociales que se prestan, quienes tienen qué hacer las investigaciones que las hagan”, dijo ante la prensa.

Respecto a la lona localizada en Oaxtepec el pasado 5 de enero, el vicario de Cuernavaca explicó que la mención de los eclesiásticos no significa un nexo forzoso para conretar el encuentro con Cuauhtémoc Blanco. El gobernador ha justificado que no conocía a los operadores del CJNG (Foto: Cortesía | El Sol de México)

“La Iglesia siempre estará a favor de la paz y no por eso como se trató de vincular, como en este momento me han afirmado, a través de una manta con un nombre y decir que la Iglesia está en medio de esto”, aclaró.

Luego de que el gobernador negara los vínculos y desconociera a los sujetos de la imagen se abandonó una narcomanta donde el supuesto grupo criminal reviró al aliado del presidente a través del extinto Partido Encuentro Social que lo postuló con católicos liderados por Hugo Eric Flores Cervantes.

“ACUERDATE DE TODOS LOS FAVORES QUE ME PEDISTE ANTES DE LA LLEGADA DE AMLO A MORELOS Y PARA MUESTRA ACUERDATE QUE LA IGLESIA NOS UNIÓ P*NDEJ*(sic).

“TAMBIEN RECUERDA UN POCO DE NUESTROS NEGOCIOS EN SAPAC, NO TE HAGAS P*NDEJ* CUAUHTEMOC BLANCO, A MI ME RESPETAS, Y NO TE HAGAS P*ENDEJ*, TU SÁBES DONDE ES ESA FOTO Y SALÚDAME MUCHO A HUGO ERICK (sic)”, mencionaba el texto en letras negras y rojas. En la narcolona fueron mencionados el ex lider del PES y los católicos (Foto: CicInforma/FB)

Para cuando el político se tomó la fotografía había trasncurrido su presidencia municipal en Cuernavaca, de 2015 a 2018. Unas semanasa antes, el Comando Tlahuica manifestó sus inconformidades con quien resultó alcalde de Cuernavaca, Francisco Villalobos Adán, y con la familia de este último.

Para entonces el nuevo gobernador transcurría dos meses, pero ha dicho que no sabía que se encontraría en aquella misa con Homero Figueroa Meza, la Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica y quien sigue libre, además de Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe, y el Ray, quienes fueron detenidos y el segundo quedó asesinado al interior del penal en octubre de 2019.

Con información de Infobae