Hospitalizan a la mamá de Jenni Rivera

Redacción

Doña Rosa Saavedra, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera y figura reconocida dentro de la familia Rivera, fue ingresada en un hospital en California el viernes 20 de diciembre.

La familia confirmó que su estado de salud es delicado, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la causa de su hospitalización.

Familia Rivera pide oraciones por Doña Rosa

Juan Rivera, uno de los hijos de Doña Rosa, compartió información sobre el estado de su madre durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani. Señaló que, por respeto a la privacidad de Doña Rosa, no divulgaría más detalles, pero enfatizó la gravedad de la situación.

"En realidad, la neta, no sé… bueno, sí sé, pero por respeto a mi mami me reservo lo que está sucediendo. Solo le digo a la gente que le pedimos a Dios que todo salga bien y pues ahorita, es difícil, no sé qué decir o no decir", comentó Juan Rivera durante la entrevista.

“En realidad, la neta, no sé… bueno, sí sé, pero por respeto a mi mami me reservo lo que está sucediendo. Solo le digo a la gente que le pedimos a Dios que todo salga bien y pues ahorita, es difícil, no sé qué decir o no decir”, comentó Juan Rivera durante la entrevista.

La hospitalización de Doña Rosa generó una oleada de apoyo en las redes sociales. Los seguidores de la familia Rivera enviaron mensajes de solidaridad, oraciones y buenos deseos.

La familia Rivera es ampliamente conocida en la industria del espectáculo gracias al éxito de Jenni Rivera, sus hijos Lupillo, Pedro, Rosie y Juan, así como a su participación en diversos programas y reality shows.

La situación ha unido a la familia, quienes en el pasado han enfrentado varias controversias públicas. En este momento, el enfoque de los Rivera está en la salud de su matriarca, quien ha sido un pilar fundamental en la vida de sus hijos y nietos.

Juan Rivera también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el tiempo que se dedica a los seres queridos y el valor que se les da mientras están presentes.

“Ellos también son hijos de Dios y son prestados para nosotros. Seguimos sin valorar lo que tenemos y no les prestamos el tiempo que se merecen. No les damos el amor o la atención que necesitan y tomamos como prioridad otras cosas. Le pido a Dios que todo salga bien y es todo lo que te puedo decir”, afirmó Juan Rivera.

La familia Rivera ha preferido mantener la situación en privado, pidiendo únicamente oraciones y apoyo moral por parte del público.

Con información de Excelsior