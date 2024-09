Hospitalizan a hija de Franco Escamilla en medio de burlas en redes

Redacción

Nuevo León.-Franco Escamilla ha sido tendencia en redes sociales luego de que usuarios le recordaran los chistes que solía hacer sobre las personas con sobrepeso, esto después de que se filtraran fotos y videos de los XV años de su hija.

Pero en medio de esta polémica que nació en X, Franco Escamilla reveló que su hija fue hospitalizada, lo cual cambió por completo el foco de atención de las burlas hacia la familia del standupero.

Todo se originó hace unas semanas cuando Franco Escamilla se burló del ataque de ansiedad que vivió Arath de la Torre en el reality show en el que actualmente participa.

Fue en un podcast con Iván Femmat “La Mole”, donde el amigo de Adrián Marcelo imitó al conductor cuando estaba llorando durante una de las galas, luego de ver un video de su familia, acción que también hizo Franco Escamilla.

Esto desató una ola de críticas en su contra, por lo que el standupero se defendió y dijo:

A lo mejor ustedes creen que eso es una ataque de ansiedad. Yo me reí y le seguí la broma a un compañero y después, empezaron a insultar a mis hijos y la excusa que daban era: ‘Es humor negro’ No, ni sabes qué es el humor negro”

Posteriormente, comenzó a enlistar las acciones altruistas que ha hecho y pidió que a quienes no le parece su contenido, simplemente no lo consuman.

Y es que el standupero estaba notablemente molesto de que usuarios se burlaran de su familia por tener sobrepeso, especialmente por un video que se viralizó en redes sociales de los XV años de su hija, Azul.

Finalmente, usuarios buscaron las publicaciones que hizo en X cuando era conocido como Twitter y le recordaron chistes sobre las personas con sobrepeso que hizo en 2012, tales como:

Las opciones de esta última publicación fueron:

Por ello, el comediante ha sido objeto de burlas, aunque esto ha dividido opiniones, ya que hay quienes aseguran que no deben meterse con sus hijos, ya que el que se ha burlado es él y no los menores de edad.

En medio de esta ola de críticas y memes hacia la familia de Franco Escamilla, el comediante rompió el silencio y reveló que su hija estuvo hospitalizada, a través de una publicación en X, el comediante escribió:

FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no”