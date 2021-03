Hospitalizan a “El Komander” por fuerte infección

Redacción

El cantante Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander” fue hospitalizado luego de que presentó una fuerte infección estomacal.

La noticia fue compartida por el propio artista en sus redes sociales, cuando hizo una transmisión en vivo desde el hospital, en cama y con una bata blanca.

“La semana pasada sentí un malestar estomacal, no me sentía muy bien y no se por qué, porque fui al taller que tiene mi papá y me comí un pescado, y no me quedó muy bien. Estuve muy mal de la panza”, compartió.

Pese a permanecer en el hospital, aseguró que estaba bien y que no tenía motivos para preocuparse. También negó que tuviera Covid-19.

“No es Covid, me hice la prueba y salí negativo”, dijo.

Con información de El Imparcial