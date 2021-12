Hospital Hidalgo, con la mayor saturación de camas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) es el centro que cuenta con la mayor demanda de camas para pacientes con infecciones respiratorias graves como el Covid-19, señalan datos de la Red IRAG.

De acuerdo con la plataforma, el instituto médico cuenta con una saturación del 82 por ciento en las camas generales, lo que le genera una alerta roja. También el HGZ. No 1 del IMSS cuenta con el 74 por ciento de ocupación.

Ya con una alerta amarilla, los hospitales de Rincón de Romos y el HGZ. No 3 cuentan con una saturación del 50 por ciento cada uno.

En el caso de las camas con ventilador, también es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo el que presenta la mayor demanda, con una saturación del 69 por ciento. Muy por debajo está el HGZ. No 1 del IMSS, con el 33 por ciento.

Finalmente, la Red IRAG detalla que el HGZ. No 1 del IMSS está al 80 por ciento de su capacidad en sus camas de terapia intensiva, seguido por el Hospital Miguel Hidalgo, que está al 71 por ciento. En ambos casos, la alerta es de color rojo.