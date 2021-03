Hija de Michael Jackson modela ropa ‘vegana’

Redacción

EU.-Hija de famoso le entra de lleno al modelaje.

La hija del ‘rey del pop’, Paris Jackson, fue seleccionada por la diseñadora de modas, Stella McCartney para modelar su nueva línea de ropa elaborada con piel de hongo. El objetivo de esta colección es mostrar prendas ‘sustentables’; es decir, que sean amigables con la ecología y el medio ambiente.

Es sabido que Stella McCartney es vegana y una de las activistas más reconocidas que luchan por el respeto por la vida de los animales. De hecho, ella es la primera en crear ropa vegana con hongo Mylo.

Stella McCartney se volvió vegana y defensora de los derechos de los animales desde que era niña

En su cuenta de Instagram, Paris Jackson, de 22 años, publicó una fotografía vestida con un top en color negro y pantalones a juego elaborados con Mylo. https://www.instagram.com/p/CMkyXRNDfd5/embed/captioned/?cr=1&v=12

Gracias a la influencia de su papá, Stella McCartney se volvió vegana y defensora de los derechos de los animales desde que era niña. La diseñadora hizo alianza con la compañía de biotecnología ‘Bold Threads’, para confeccionar estas prendas revolucionarias que son descritas como “sin cuero” y que son altamente renovables.

Para promocionar las prendas, Stella McCartney publicó un video en sus redes sociales donde muestra a detalle el material con el que fue hecho esta ropa modelada por Paris Jackson.https://www.instagram.com/p/CMkwo2GBhUY/embed/captioned/?cr=1&v=12

Es notablemente realista sin ser plástico, y es mucho más amable con nuestros semejantes y con la Madre Tierra. Nuestros prototipos Mylo, no están a la venta. Más bien, ilustran el potencial de este material y allanan el camino para el futuro de la moda, inspirados en ‘V is for Vegan’, escribió en la publicación.

Stella McCartney también explica que las prendas de su nueva colección fueron hechas a mano

Stella comentó que su marca nunca debería tener que comprometer la deseabilidad del lujo por la sostenibilidad. “Mylo¸ nos permite hacer eso una realidad”, comentó para el medio Fashion Network.

En un informe, Stella McCartney también explica que las prendas de su nueva colección fueron hechas a mano a partir de paneles del material a base de micelio colocados sobre nylon reciclado.

En 2018, Stella McCartney se separó del grupo del lujo Kering (propiedad de François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek). Un año después, hizo alianza con el grupo LVMH, de Bernard Arnault, en el que es directora artística y está a cargo de la moda sustentable.

Con información de SDP Noticias