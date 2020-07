Hasta en 70% caído el servicio de taxis tradicionales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta en un 70% se encuentra caído el servicio de taxis, y no ha repuntado esta estadística desde que inició la crisis por la pandemia del Covid-19 a mediados de marzo.

Alberto López Huerta Secretario General del Sindicato de Taxistas, indicó que aún entre semana la demanda no alcanza ni el 50% de lo que tenían.

“Mira, en promedio lo que viene siendo entre semana se nos cae entre un 60 y 70%, es muchísimo, inclusive los sábados que normalmente son buenos, pues también se nos ha caído el pasaje, si tenemos gente, no te digo que no, pero no levanta ni al 80%”, dijo.

Mencionó que algunos patrones siguen siendo solidarios en el sentido de continuar pidiéndoles la mitad de la liquidación a fin de que al chofer le quede un poco más de recursos al menos para comer.

En última instancia López Huerta aseveró que pasan por una situación crítica, aún y con que ya hay una reactivación económica casi total, sin embargo consideran que la gente no trae dinero en los bolsillos, lo que les ha repercutido a taxistas en las carreras.