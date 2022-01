Hasta ahora va en pie realizar la Feria de San Marcos: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se tienen que aplicar medidas dolorosas para algunos por medio de decretos con el fin de tener la posibilidad de poder llevar a cabo la feria Nacional de San Marcos en abril próximo, por el efecto económico en favor de muchos trabajadores, señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval.

El gobernante añadió que durante toda la pandemia se ha equilibrado la salud y la economía para evitar efectos negativos, por lo que se va a continuar bajo esa línea.

En conferencia de medios virtual el mandatario panista fue cuestionado al respecto de la realización de la feria de León, Guanajuato y si habría algún llamado para la población de Aguascalientes que tiene intenciones de acudir, a lo cual Orozco Sandoval puntualizó que es una decisión personal y de conciencia particular.

“Lo digo con sinceridad para que luego no me vayan a cachar, yo también estoy invitado a la feria de León pero no sé si voy a ir todavía”, acotó.

Más adelante hizo hincapié en que la pandemia es un tema de políticas públicas como las que se están tomando en estos momentos, pero de mayor responsabilidad de cada quien.