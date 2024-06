Hasta 20 contenciones al mes de delincuentes que intentan ingresar a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, refirió del acecho de delincuentes que intentan ingresar hacia Aguascalientes.

“Mira tenemos detenciones importantes de gente que quiere entrar de otros estados por cualquier situación delictiva, no necesariamente de delincuencia organizada, pero por todos los conceptos tenemos hasta 20 casos por mes”.

En cooperación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se han identificado personas en las fronteras queriendo ingresar a Aguascalientes con armas de fuego, droga o vehículos robados.

“Hemos identificado a personas provenientes de Zacatecas, Jalisco y de otras entidades, donde gracias a la coordinación no han podido ingresar, deteniéndolos en las puertas de acceso”.

El blindaje Aguascalientes se mantiene permanente para evitar que personas non gratas intenten vulnerar la tranquilidad del estado.