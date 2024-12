Habrá atención de urgencias en el IMSS Aguascalientes durante días festivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes anuncia que, los servicios de Urgencias de los tres Hospitales Generales de Zona (HGZ) y de Atención Médica Continúa (AMC) de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11 ofrecerán atención médica a urgencias reales, este 25 de diciembre.

Al respecto, la coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, Hilda Mónica López Cervantes, explicó que estos servicios se brindan de manera ininterrumpida los 365 días del año, las 24 horas del día, por lo que, en fiestas decembrinas no son la excepción, la población derechohabiente puede acudir si presenta una emergencia.

“Trabajamos con el clasificador internacional de urgencias Triage, con el objetivo de detectar el nivel de gravedad que presenta la persona, priorizar su atención y evitar saturar estos servicios. Para ello nuestras unidades médicas cuentan con personal de guardia en las áreas Médicas, de Enfermería, Radiodiagnóstico y laboratorio, entre otros”, explicó López Cervantes.

La especialista del IMSS detalló que, de acuerdo con el Triage las urgencias se clasifican por colores: el rojo se atiende de manera inmediata debido a que existe riesgo de perder la vida, o algún órgano o extremidad. El naranja se atiende en 10 min por riesgo de perder alguna función vital. Las urgencias clasificadas en amarillo, verde y azul tienen un tiempo de atención de 30 a 180 minutos ya que son aquellas que no ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Las actividades administrativas y servicios institucionales se reanudarán de manera regular el jueves 26 de diciembre