Gobierno federal abandonó la construcción de vivienda social 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Lamenta el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Arentsen Dávila, el abandono de la federación hacia los proyectos de vivienda social, lo que afecta a su sector.

Explicó que anteriormente los institutos de vivienda tenían subsidios y podían invertir en infraestructura para vivienda económica, mismo que desapareció.

“Ya tiene tiempo que no hay ese subsidio de parte de la federación y a nosotros como constructores nos pega porque ya no podemos acceder a desarrollos de urbanización y desarrollo de vivienda, pero ahora ya no siquiera hay licitaciones”.

El sostén de la construcción continúa siendo la obra privada y la pública por parte del gobierno del estado, remarcó.

“A diferencia de la federación con el estado hemos trabajado en buscar mecanismos de inversión privada para crear fideicomisos y a través de los terrenos que tienen en reserva podamos hacer un tema para crear viviendas”, concluyó.