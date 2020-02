Genera debate tema de consumo de tabaco dentro de la UAA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El tema de la Ley de Salud para la Protección a la Exposición del humo de Tabaco, que prohibiría el consumo de este producto en todos los espacios públicos del estado, ha generado debate dentro de la comunidad universitaria, específicamente dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

El caso destaca dentro de la Máxima Casa de Estudios, ya que en la actualidad no hay sanciones claras en contra de todo aquel que consuma algún producto del tabaco o sus parecidos. Esto deriva en que los jóvenes universitarios se permitan fumar en las áreas verdes de la institución, e incluso, que se vendan cigarros entre compañeros.

Para conocer la postura del alumnado, El Clarinete realizó un ejercicio con algunos jóvenes de diferentes carreras.

Aquí, algunas de las opiniones emitidas:

“En mi opinión, creo que los que fuman no hacen nada malo porque casi todos están afuera, nunca he visto que se esté fumando en los salones o en espacios cerrados, ahí sí creo que habría un problema. Pero te digo, todos están afuera, la Universidad es muy grande, si no fumas pues no creo que te haga daño” – Carolina, estudiante de Mercadotecnia.

“No sé, por ejemplo yo que tengo amigos en otras universidades me cuentan que allá no les dejan fumar y les digo que aquí parece que sí. Obvio el cigarro te hace daño, pero eso ya es de cada quién. Hasta creo que si se castigara o se prohibiera fumar aquí en la UAA muchos de todos modos terminarían haciéndolo porque pues, hay muchos jardines y en todos lados puedes estar. A lo mejor me molestaría si, por ejemplo, que yo no fumo, que alguien en el salón sacara su cigarro y le valiera gorro y fumara, pero pues no es el caso, todos están afuera” – Ricardo, estudiante de Sociología.

“Pues más que decidir que si en los espacios públicos no se debe fumar, se debería de pensar hasta en la forma en la que se venden los cigarros. Si de verdad quieren que no fumemos pues que se hagan medidas desde la venta de los cigarros” – Pedro, estudiante de Enfermería.

“Es difícil hacer que los alumnos dejen de fumar dentro de la Uni porque ya es algo que desde que entras ves que muchos lo hacen y no te dicen nada, y si tu fumabas desde antes pues ya. Pero, creo que todos sabemos que en los salones no se fuma, ni en las cafeterías ni nada de eso. Es más, hasta algunos profesores fuman por los jardines o cuando pasan caminando y ahí pues, sería para todos creo” – Juan Carlos, estudiante de Derecho.

“Yo opino que estaría bien. En lo personal, a mí sí me molesta que alguien fume y luego se te acerque y huela así todo raro. O sea, cada quien hace lo que le da su gana pero si estas en un salón con muchas personas, sí se siente que fumas. Sería difícil decirles a todos, todos que no fumen pero, por lo menos ya sabrían todos que está prohibido” – Laura, alumna de Psicología.

“Bueno, creo que es bastante acertado el hecho de que se empiece a reducir los espacios en los que puedan surgir fumadores pasivos, después de todo se ha demostrado que estos llegan a tener más afecciones de salud que los activos. Pero si eso se realiza opino que tanto en la UAA como en cualquier parte haya espacios destinados a fumadores, después de todo ellos también deben tener acceso a espacios públicos. Fumar fue una decisión de ellos y no se les debería de prohibir cada vez más, sino regular todo entorno al tabaquismo desde producto hasta espacios” – Santiago, alumno de Diseño.

“Opino que está bien que ya no se permita fumar en los espacios públicos cerrados. Pero, en la UAA es diferente porque los chavos fuman en los jardines o afuera del salón y no veo que sea tan grave. Unos profes que he tenido también fuman afuera, no cuando están dando clase ni eso pero sí los he visto, entonces deberían enseñarnos que no se debe fumar a todos, pero creo que sí es afuera está bien, ya se sabe que bueno el cigarro es malo pero si lo respiras o que estés cerca de alguien que fuma si tú no fumas, entonces pues que nos digan qué onda” – Fernanda, estudiante de Mercadotecnia.

“Creo que si se aplicara eso en la UAA, pues es como si alguien fumara en la banqueta creo o sea, no creo que se fume dentro de los salones porque ahí los profes sí dirían algo. A lo mejor, si se quisiera atacar eso, sería con los que venden los cigarros adentro o que revisen las mochilas pero veo difícil que prohíban el cigarro en la UAA” – Oscar, estudiante de Contabilidad.

“Creo que estaría bien. Es hasta bueno para que la salud de todos, o mejor dicho, de los que sí fuman pues, que no sea más grave” – Bryan, estudiante de Sistemas