El cubrebocas no te protegerá del coronavirus: especialista

Redacción

Desde el surgimiento del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, el cual ha dejado a más de 800 personas muertas, millones de pobladores en el mundo han tomado medidas de prevención.

Incluso, los dueños de mascotas han decidido ponerles mascarillas a los animales para protegerlos.

Pero, ¿es suficiente el protegernos con un cubrebocas? de acuerdo con el doctor William Schaffer, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee (EE.UU), la respuesta es no.

El experto indicó que un cubrebocas común y corriente no evitará el contagio del coronavirus, sin embargo, la mascarilla especializada conocida como respirador N95, sí podría hacerlo, hasta cierto punto. Además, el doctor Schaffner no la recomienda para su uso en público, o por lo menos no en este momento.

Eso es debido, en parte, a que es todo un desafío colocarse estas mascarillas y mantenerlas en uso durante extensos períodos de tiempo.

Schaffer explicó que el uso de estas mascarillas deriva en una respiración más complicada, debido al grueso material que la compone. También puede hacer que la boca o las mejillas se acaloren.

Agregó que una persona podría utilizarlo durante aproximadamente media hora y después, tomar más aire para regular su cuerpo.

Las mascarillas quirúrgicas más delgadas están diseñadas para cirujanos, dado que estos elementos hacen un buen trabajo evitando que los patógenos de la nariz y la boca del especialista ingresen al campo quirúrgico.

En algunos países de Asia, como China y Japón, se suelen ver personas usando estas mascarillas quirúrgicas en sitios públicos para protegerse de los agentes patógenos y de la contaminación ambiental. Pero según el doctor Schaffner, la ayuda de esas mascarillas es poca o muy modesta en el contexto de un virus como el de Wuhan.

Si deseamos prevenir de manera efectiva este nuevo virus, es necesario posponer cualquier viaje a China, así como lavar constantemente nuestras manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, evitar el contacto con personas enfermas y tratar de desinfectar los objetos.

En el caso de las mascotas, aún no está comprobado que los animales puedan contraer o el virus.

Con información de Grandes Medios