García Luna ofreció USD 2 millones de fianza para salir de la cárcel por temor al coronavirus

EU.-En una petición desesperada por salir de prisión, el ex jefe Secretario de Seguridad Pública ofreció millonaria cantidad para continuar con su proceso en casa.

El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien vive preso en Estados Unidos desde diciembre, se unió a la creciente lista de presos que solicitan la liberación de la cárcel por temor al coronavirus.

La defensa del ex funcionario, acusado de tráfico de cocaína y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, presentó una moción al juez Brian Cogan para que le permita salir bajo fianza con el argumento de que es necesario proteger su salud ante la pandemia de COVID-19, pues tiene 55 años y presuntamente antecedentes de enfermedades respiratorias.

“La liberación bajo fianza del sr. García Luna es necesaria para proteger su salud física a la luz del devastador número de víctimas de la pandemia de COVID-19 en el mundo, y ciertamente en la comunidad de detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde se encuentra el sr. García Luna detenido”, sostuvo el abogado César de Castro en una carta dirigida al juez.

César de Castro afirmó que su cliente está dispuesto a pagar una fianza de USD 2 millones para salir de prisión en cuanto antes.

El 21 de marzo, uno de los internos de dicha cárcel en Brooklyn dio positivo por coronavirus, luego de que presentara dolores en el pecho.

