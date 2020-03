Carmen Salinas se disculpa por comentario racista sobre chinos

Redacción

Ciudad de México.-La actriz y ex diputada Carme Salinas, se arrepintió de comentarios racistas en contra del pueblo chino por el tema del coronavirus.

Luego de a principios de este mes de marzo, Carmen Salinas bromeara con reporteros sobre el origen del Coronavirus, señalando que este había sido un castigo de la vida para los chinos, “por andar comiendo perritos y gatitos”, la Embajada de China en México, solicitó a la actriz, a través de un comunicado, que rectificara sus palabras, por sonar racistas y difamar a la nación asiática.

“Al ser una personalidad pública, las palabras infundadas de la señora Carmen Salinas confunden al público y difaman a China. Solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública”, se lee en el texto emitido por la representación de la República Popular China en nuestro país.

Horas después, con su reconocida humildad, Carmelita también lanzó un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que reconocía que había cometido un error al hacer tales declaraciones, y ofreció sus sinceras disculpas a toda la población china.

“Por este medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios pueden haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón. Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero, por lo que me comprometo además a no repetir esta situación”, se expresa en la misiva firmada “Sinceramente”, por la actriz de Aventurera.

Con información de TVyNovelas