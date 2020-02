Garantizada la seguridad por #UnDiaSinMujeres en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La seguridad del estado está garantizada en caso de que las mujeres de Aguascalientes decidieran realizar algún acto de manifestación durante el 9 de marzo en que se están convocando al movimiento #UnDiaSinMujeres”.

El Secretario de Seguridad Pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza, dejó en claro que se brindará total apoyo a las mujeres, recordándoles únicamente que en caso de que realizaran manifestaciones no se debe de romper con el estado de derecho.

Mencionó que no se puede violentar la tranquilidad de Aguascalientes imitando actos que ha sucedió en otras partes del país, como en la propia Ciudad de México o en Sonora donde se ha recurrido a actos vandálicos en contra de las instituciones.

“Eso de violentar no está bien, si lo hacen que sean marchas pacíficas, tienen todo el apoyo del estado, pero debe ser conforme a derecho y tendrá garantizada su seguridad en las marchas, si las llega a haber”.

-¿De registrarse hechos vandálicos o pintas actuaría?

-Tendríamos que valóralo, ya ven que hay que actuar con serenidad, pero siempre con mano firme.

En el caso de la corporación, detalló que al personal que así quiera hacerlo está puede fatal a sus actividades durante el 9 de marzo, sin que tengan represalias, donde se cuenta con una fuerza femenina de más de 150 elementos.