Checa el elenco del Palenque de la Feria de San Marcos 2020

Redacción
Aguascalientes, Ags.-Checa aquí el elenco programado en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2020
VIERNES 17 – CALIBRE 50 SÁBADO 18 – EDITH MÁRQUEZ DOMINGO 19 – CRISTIAN NODAL LUNES 20 – JORGE FALCÓN Y TEO GONZÁLEZ MARTES 21 – DUELO MIÉRCOLES 22 – KABAH Y JNS JUEVES 23 – BRONCO VIERNES 24 – GERARDO ORTIZ SÁBADO 25 – PEPE AGUILAR DOMINGO 26 – TUCANES DE TIJUANA LUNES 27 – NATALIA JIMÉNEZ MARTES 28 – GRUPO FIRME MIÉRCOLES 29 – CARLOS RIVERA JUEVES 30 – CARLOS RIVERA
MAYO VIERNES 01 – JULION ÁLVAREZ SÁBADO 02 – GLORIA TREVI DOMINGO 03 – MORAT Y PANCHO BARRAZA LUNES 04 – MATUTE MARTES 05 – ALEJANDRA GUZMÁN MIÉRCOLES 06 – ÁNGELES AZULES JUEVES 07 – BANDA MS VIERNES 08 – EMANUEL Y MIJARES SÁBADO 09 – ALFREDO OLIVAS DOMINGO 10 – NAPOLEÓN