Garantiza IEE anunciar tendencia de votación para gubernatura de Aguascalientes antes de las 22:30 del domingo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A cinco días de la votación por la gubernatura Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), garantizó que los primeros resultados de los comicios fluirán con mayor rapidez a comparación de procesos anteriores.

“En esta ocasión vamos a tener resultados mucho más rápido que en otros procesos. Es una sola elección, no se va a escrutar más que una sola boleta. El cómputo tampoco va tardar gran cosa, de tal manera que el PREP lo vamos a adelantar una hora, desde las siete de la noche ya estará el arranque difusión de las actas y, paralelo a ello, vamos a usar el conteo rápido que lo vimos en otras elecciones, tiene una precisión cercana al cien por ciento y lo tendremos a partir de las nueve de la noche. Este conteo rápido arroja tendencias, no votos en particular y ahí puedes ver una tendencia que lo confirmará el propio PREP”, comentó en entrevista grupal.

– ¿Esa tendencia sería antes de la medianoche?

– Por supuesto, yo le calculo a las 10:30 de la noche tener el conteo rápido y un PREP bastante avanzado.

Por lo pronto, Landeros Ortiz invitó a las cinco candidatas y los partidos políticos que representan, a abstenerse de dar madruguetes durante la tarde del domingo y que no proclamen triunfos sin contar con cifras oficiales.

“La invitación es que omitan cualquier tipo de manifestaciones y que esperen a la información oficial que arroje el IEE. Cualquier otro tipo de manifestación caería en la irresponsabilidad”, remarcó.

El titular del IEE adicionó que los resultados del domingo serán preliminares y que será a partir del miércoles 8 de junio cuando se definan los cómputos para validar la elección. “Pero las tendencias ayudarán a la paz social y la certeza de lo que pasó”, apuntó.

La votación del próximo 5 de junio se enfocará a la renovación de la gubernatura y reúne a cinco candidatas.