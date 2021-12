Galilea Montijo quedaría fuera de programa especial de Televisa por Año Nuevo

Redacción

Ciudad de México.-Conductora estelar estaría fuera del programa especial de Televisa.

De acuerdo con el canal de YouTube Chacaleo, Televisa dejaría fuera a Galilea Montijo para su programa especial de Año Nuevo ‘Mi Propósito 2022′, el cual se transmite en el canal de Las Estrellas. Se cree que la conductora de Hoy no participará en el programa debido a la mala recepción del público tras su participación en el Teletón 2021 hace un par de semanas, mismo que celebró su 25 aniversario.

Varios internautas la criticaron debido al supuesto vínculo que habría tenido con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva tras las acusaciones hechas en su contra por la periodista Anabel Hernández en su libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Algunas personas en redes mostraron su descontento debido a que supuestemente la conductora tiene mucho dinero y cuenta con artículos de alto valor monetario que fácilmente podría vender y así donar ese dinero a la famosa fundación del Teletón. © Proporcionado por Publimetro NEW YORK, NY – MAY 17: Actress Galilea Montijo attends People En Espanol’s “50 Most Beautiful” on May 17, 2016 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol)

Galilea Montijo quedaría fuera del programa ‘Mi Propósito 2022′ para celebrar Año Nuevo

Según los informes del canal de YouTube antes mencionado los conductores para el programa de Año Nuevo ‘Mi Propósito 2022′ serán la ex TV Azteca Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley. Galilea Montijo siempre ha estado presente en los eventos importantes de la televisora (Televisa) pero recientemente, gracias a sus escándalos y polémicas, la están dejando fuera. Asimismo, la conductora ha faltado a varios programas de Hoy, además de que la vínculan con Inés Gómez Mont, quien también, junto a su esposo (Víctor Álvarez Puga) están envueltos en varios escándalos por presunto lavado de dinero. © Proporcionado por Publimetro MEXICO CITY, MEXICO – NOVEMBER 03: Galilea Montijo poses during the blue carpet of ‘GQ15 Mexico Men of The Year Awards’ at Altto San Angel on November 03, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

¿Quiénes estarán en ‘Mi Propósito 2022′?

Por lo antes mencionado, Galilea Montijo ha pasado de ser de las favoritas de la televisora a una de las que está en la lista negra. Algunos de los invitados para celebrar el Año Nuevo 2022 serán: Karol Sevlla, María José, Los Recoditos, Alejandra Guzmán, Pandora y Flans y Kalimba.

Con información de Publimetro