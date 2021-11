Galilea Montijo niega relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva

Redacción

Ciudad de México.-Famosa conductora niega relación con narco.

La conductora del popular programa de televisión “Hoy”, Galilea Montijo, ya está cansada con los rumores de que ella mantuvo una relación amorosa con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, apodado también como “El Barbas”.

Todo esto surgió por la publicación de un libro titulado “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por Anabel Hernández, en donde se menciona a Galilea Montijo, como una de las mujeres que estuvo con el criminal.

Por lo anterior, Galilea ya está cansada de esta calumnia y aseguró que emprenderá acciones legales contra la escritora, pues niega si quiera haber tenido algún tipo de relación y en medio de lágrimas, ella sostuvo que siempre ha sido una mujer de trabajo.

“Qué tristeza que, tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, dijo.

Así mismo, la gran artista indicó que en el momento en que dicha publicación salga a la luz, ella no dudará en iniciar un proceso legal contra la autora a quien incluso le dijo que debería presentar evidencias de las acusaciones.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte. Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento sí se tomarán acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, dijo al respecto.

Por último, Galilea dijo estar cansada de que siga habiendo dimes y diretes sin que se prueben, sobre todo porque afectan a su gente más cercana.

“En el momento que salen estas notas solo afectan a mí alrededor. ¿Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días?, pero si la mujer dice, debe tener pruebas. Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea, ¡ya estuvo bueno!”, manifestó.

Con información de El Heraldo