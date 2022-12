Galaviz responde a Cava: “son ellos quienes no se han acercado al ISSEA”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rubén Galaviz Tristán, secretario estatal de Salud, rechazó los señalamientos de la asociación Centro de Atención Vive Aguascalientes (Cava), en torno a que presuntamente les habría negado apoyos a pacientes con VIH, aseverando que son ellos quienes no han acudido a la dependencia.

“Nadie se ha acercado con nosotros. No es cierto que se han cerrado las puertas y que siga la corrupción, no sé a qué se refiere. Porque no hay ningún acercamiento de ellos”, manifestó en conferencia de medios.

El jueves último, Efraín Muro, director de Cava, había acusado a Galaviz de no haber recibido a la asociación enfocada a pacientes con el virus de transmisión sexual y de no haber cumplido con su palabra para acabar con la corrupción en la secretaría.

Galaviz Tristán precisó que la única agrupación de la diversidad sexual que se ha acercado a la secretaría sería la asociación SerGay, por lo cual dijo que corresponderá al área irlos a buscar en siguientes semanas.

“De los demás, ninguno tuvo la voluntad de un acercamiento. Pero ahora será intencional para ir con ellos y ya tenemos planteada una reunión para el viernes 9 de este mes”, recalcó el funcionario.