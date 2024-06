Con el Jesús en la boca salen empresarios a carreteras vecinas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Exigen empresarios a la Guardia Nacional mayor seguridad en carreteras de estados vecinos como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA) Patricia Muñoz de León, lamentó lo que está ocurriendo en municipios vecinos como Encarnación de Díaz, Jalisco a donde anteriormente los aguascalentenses salían seguido no sólo a realizar comercio, sino a actividades de recreación, lo cual ya no se hace por la violencia que se vive en ese lugar apenas a menos de 30 minutos de Aguascalientes.

“¿Desde hace cuánto no vamos a La Chona? Desde hace mucho, o queremos ir a Guadalajara y te vas persignando en el camino y lo mismo si quieres ir a Zacatecas o a León”.

Dijo que la seguridad que se tenía anteriormente es la que se busca que regrese, donde por lo menos se podía salir de Aguascalientes a otros lugares.