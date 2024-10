Gago con un pie fuera de Chivas

Redacción

Guadalajara, Jal.-Para Chivas todos los partidos ante Atlas son especiales. El del fin de semana podría serlo más si es que su entrenador argentino Fernando Gago decide irse de México para regresar a su país con Boca Juniors.

Gago cumple su segundo torneo al frente de unos de los equipos más populares del país al cual condujo a las semifinales en el Clausura pasado y lo tiene rondando en la zona de liguilla directa en el actual Apertura.

Un triunfo ante Atlas en el clásico de la occidental ciudad de Guadalajara podría meterlos en esa zona antes de lo que parece ser una inminente salida del entrenador de 38 años de edad.

Aunque Gago dijo el fin de semana que no existían negociaciones, la víspera se reunió con dirigentes de Chivas para tratar de llegar a un acuerdo. El técnico salió del campo de entrenamientos sin dar declaraciones

“Al final ha habido mucho ruido, pero es de fuera y nosotros seguimos enfocados en lo nuestro”, dijo el capitán Fernando Beltrán en una rueda de prensa el jueves. “A pesar del ruido de afuera, aquí no se ha movido nada”.

Gago inició su carrera como jugador — un mediocampista defensivo — con Boca antes de una trayectoria europa con Real Madrid, Roma y Valencia.

“En realidad es un tema que a mí no me incube. No sé nada, lo he visto por fuera en redes sociales y no sé si vaya a pasar o no. Por ahora lo que puedo decir es que nosotros confiamos en él y él en nosotros”, dijo el volante Beltrán. “Eso es lo más importante que hemos respondido y él nos ha respondido”.

Boca se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Diego Martínez la semana pasada luego de una derrota de Belgrano en Córdoba. Mariano Herrón será interino el próximo domingo ante Argentinos Juniors.

“Gago nos ha dicho que va a estar aquí con nosotros. Pasó lo mismo con (Veljko) Paunovic que en su momento dijeron que se iba”, dijo el zaguero Antonio Briseño a la cadena TV Azteca. “Es parte de estar en Chivas. Si no te acostumbras a que cada tiempo va a salir un rumor, no estás en el lugar correcto”.

Chivas no ha dado una postura sobre la posible salida de su entrenador. Es algo común en su estrategia mediática. No lo hicieron con Paunovic y tampoco lo hicieron con el director deportivo Fernando Hierro.

Paunovic no dejó al equipo a medio torneo, pero sí se fue luego de cumplir el primero de dos años de contrato que pactó. Hierro se desvinculó de su cargo de director deportivo del equipo en mayo pasado para tomar las riendas de Al Nassr, el club de Arabia Saudí donde juega Cristiano Ronaldo.

La práctica reciente en Chivas es que sus entrenadores firman por dos años, pero ambas partes pueden anularlo luego del primero. Según diversas versiones de prensa, si Gago decide irse ahora, Boca tendría que pagar una cláusula de rescisión de unos dos millones de dólares.

“Esas cosas siempre han pasado, si se mueve cualquier cosa hay nota, pero a nosotros nos da lo mismo, el enfoque está en el partido del sábado que es el clásico tapatío y no hay más”, agregó Briseño.

Además de la posible salida de Gago, el encuentro es importante para Chivas porque sólo han ganado uno de sus pasados cuatro partidos y ya salieron de zona de acceso directo a la liguilla por el título.

Los seis primeros equipos avanzan a los cuartos de final automáticamente. Los siguientes cuatro sitios juegan una repesca para completar a los ocho finalistas.

Atlas viene de perder sus últimos tres encuentros. A pesar de esa racha, los Zorros tienen 14 puntos y ocupan el noveno sitio, un escalón detrás del Guadalajara.

“”Se ha caído en un bache que no queríamos y estamos pensando en revertir la situación y sumar de a tres porque también nos podemos meter otra vez entre los ocho primeros”, dijo el volante Aldo Rocha. “Esa parte la tenemos muy clara nosotros, entonces más que nada es salir del bachecito este que caímos de tres derrotas muy fuertes”

El encuentro será el sábado por la noche en el estadio Akron, feudo de Chivas.

En otros encuentros del fin de semana: Mazatlán-Querétaro, Tijuana-Pachuca, Tigres-Puebla, San Luis-Monterrey, Cruz Azul-Necaxa, Toluca-Pumas, León-América y Santos-Ciudad Juárez.

