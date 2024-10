Futbolista se tatúa nombre de su hija y prueba de ADN revela que no es de él

Redacción

Vinícius Tobias, ex jugador del Real Madrid, se hizo viral tras tatuarse el nombre de la que supuestamente era su hija (Maite) con la leyenda “Te amo”; no obstante, una prueba de ADN reveló que la pequeña no es suya.

El lateral ‘procreó’ a la bebé con la influencer Ingrid Lima, quien dio a conocer mediante redes sociales que la niña no lleva la sangre del lateral del Shakhtar Donetsk ucraniano.

“Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un (examen) de ADN y Maite no es hija de Vinícius”, compartió Lima en sus historias de Instagram.

El defensa sudamericano había sido criticado por no asistir al parto de la menor, aunque Lima lo defendió ante dicha situación: “Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen.

“Vinícius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”, apuntó.

Con información de Latinus