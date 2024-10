Emilia Pérez película que de manera musical da una muestra de México

Redacción

Ciudad de México.- Hace 42 años, Jacques Audiard vino a México por primera vez en su vida y quedó enamorado de todo lo que vivió. El sentimiento de querencia hacia este país multicultural y con diversas temáticas y problemas, como el tema del narcotráfico y los desaparecidos le hizo, décadas después, regresar a filmar Emilia Pérez, cinta que fue reconocida en Cannes, que le dio a la española Karla Sofía Gascón, a las estadunidenses Selena Gomez y Zoe Saldaña, así como a la mexicana Adriana Paz el premio a Mejores Actrices y que aunque está hablada en español fue elegida por Francia para representar al país rumbo al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Leí una novela (Écoute) en la que en un capítulo había un personaje de un narcotraficante llamado El Flaco que quería transicionar (cambiar de sexo). Seguí leyendo la novela y me di cuenta que el personaje como que desapareció, como que el escritor, Boris Razon, como que se olvidó de él y entonces le llamé por teléfono uno o dos días después y le pregunté: ‘¿Qué pasó con este personaje, lo vas a desarrollar o no?’ Y me dijo que no, entonces yo decidí retomarlo y desarrollarlo.

Entonces pensé, ‘si es un asunto de narcotráfico, pues tiene que ser en México, aquí la historia tenía sentido. Y ¿por qué tomar el tema de los desaparecidos?, porque es un tema que a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo. Por ejemplo, sé que están los 43 estudiantes que desaparecieron. A lo mejor ustedes en México tienen a los desaparecidos más presentes, pero en Francia esto aparece y a los dos días está olvidado, pero yo dije: ‘A mí no se me va a olvidar, yo no olvido’”, respondió a Excélsior Jacques Audiard al cuestionarle acerca de por qué eligió México para rodar la cinta.

Protagonizada por la española Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña, Emilia Pérez, producida por el mexicano Nicolás Celis (Roma, 2018), cuenta la historia de El Manitas (Gascón), un narcotraficante que busca cambiar de sexo por dos razones: porque está cansado de esa vida de violencia y porque desde que era pequeño sentía que en vez de ser varón, era niña. Para poder cambiar de sexo y comenzar una nueva vida, contrata a una abogada (Saldaña), quien le ayuda a buscar médicos y a que pueda dejar su vida atrás. Si bien es cierto que no es el tema central, de telón de fondo de esta historia con números musicales es el de un México con miles de desaparecidos y familias heridas.

Karla Sofía Gascón fue la elegida por el director francés, ganador de una Palma de Oro por su cinta Dheepan, para el papel protagónico. La española tiene una historia similar al de su personaje, ya que nació como varón y transicionó hace unos años, comenzando una nueva historia en su vida personal y profesional. Excélsior le cuestionó a Gascón, tras estar viviendo una locura festivalera y de premios que la han llevado a distintas partes del mundo, qué fue lo que hasta el día de hoy le ha dado Emilia Pérez.

Yo cuando hice todo este pinche jale en mi vida, mi mujer me dijo: ‘¿Y qué vas a hacer ahora?’ y yo le dije: ‘Voy a superar todo lo que había hecho antes y esta película es eso, la culminación de todo lo que yo le dije”, reflexionó Karla Sofía, quien aseguró que su personaje quiere salir de la oscuridad en la que vive.

Por su parte, Adriana Paz, quien le da vida a Epifanía, una mujer que le da un nuevo aire a Emilia Pérez, de igual manera se sumó a la conversación y rememoró lo que ha sido este filme que se estrenará en enero próximo.

Ha sido muy importante. Desde el momento en que supe que iba a estar en el proyecto, el tener el reto de hacer un musical, una historia tan complicada, porque cuando yo leí el guion dije: ‘¿Esto cómo lo vamos a hacer? Son de esos proyectos que pueden salir muy mal. Esto es un reto grande, Jacques es un director que admiro y que trabajar con él para mí ya era un regalo. Para mí Emilia ha sido un regalo”, contó la primera mexicana que se hace acreedora al premio a Mejor Actriz del Festival de Cine de Cannes.

Para poder darle forma a Emilia Pérez, que inauguró la noche de ayer la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Jacques Audiard reclutó a Damien Jalet, coreógrafo que ha trabajado con Madonna, para poder ejecutar frente a la cámara los distintos números que se aprecian en la película que muy probablemente estará haciendo ruido en la temporada de premios de cine.

Toda la película fue un inmenso desafío, que entrara la danza en torno a un tema que no parece compatible. No teníamos idea de lo que iba a pasar y fue un año de preparar este desafío y buscábamos que la danza en Emilia Pérez no fuera meramente decorativo y cómo poder hacer bailar a los actores. Y para mí la escena más difícil fue la inicial, la que se desarrolla en los puestos del mercado y que preparamos durante tres semanas. Si lográbamos eso, íbamos a tener el tono de la cinta”, relató Jalet.

Gascón, a quien muchos conocieron como Peter Pintado en Nosotros los Nobles, estuvo muy pendiente durante el rodaje del acento mexicano que hizo, ya que buscaba que no cayera en el ridículo.

Para mí el reto más fuerte es y fue conseguir un acento mexicano que no fuera un chiste y que no pasara por una mamada el intentar hacerlo. Tuve muchas peleas con mis profesores porque para mí era mucho más importante la actuación que el acento, pero al final hicieron que mi acento madrileño pasara a ser lo que creo que es un trabajo muy bueno”, contó Karla Sofía, quien lució encantadora y muy simpática con sus respuestas.

ALFOMBRA ROJA

La noche de este lunes se llevó a cabo la alfombra inaugural de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en donde desfiló el elenco de Emilia Pérez, cinta que dio el claquetazo inaugural del certamen liderado por Daniela Michel.

Por el encarpetado desfilaron varias figuras como Liv Tyler, actriz estadunidense que forma parte del jurado, Alexander Payne, Rodrigo Prieto, Fernando Eimbcke, Yalitza Aparicio, Ilse Salas, Giovanna Zacarías, Dolores Heredia, Mayra Batalla, Karla Souza, Noé Hernández, Alejandro Calva, Paulina Dávila y Mariana Ochoa.

-Luero Calderón / Enviada

PARA SABER

Año: 2024.

Emilia Pérez

Dirige: Jacques Audiard.

Actúan: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramírez, Mark Ivanir, Eduardo Aladro y Emiliano Hasan.

Género: Drama/Comedia/Musical.

País: México / Francia.