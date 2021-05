Frida Sofía arremete contra Alejandra Guzmán

Redacción

Ciudad de México.-Continúan los pleitos entre la Guzmán y su hija.

Tras las declaraciones de Frida Sofía hacia su mamá y abuelo, la polémica se desató en la familia Guzmán Pinal. Después de que Alejandra Guzmán asegurara en entrevista que su primogénita está enferma debido al Trastorno Limite de la Personalidad que le fue diagnosticado, ahora es Frida Sofía quien reaccionó.

En una entrevista para el programa Noche de Luz, la cual fue retomada por De Primera Mano, Frida Sofía habló sobre la relación con su mamá y dijo que a pesar que ha sufrido durante su vida nunca ha pensado en la posibilidad de quitarse la vida.

“Nunca, gracias a Dios. Me he deprimido, pero si no me tumban ahorita, no me tumban jamás y yo no me voy a quitar la vida que Dios me dio”.