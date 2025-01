Fijan fecha para elegir al sucesor de Trudeau

Redacción

Canadá.-.Trudeau anunció que dimitirá en los próximos meses después de nueve años en el poder, cediendo a la presión de los legisladores alarmados por los miserables resultados del partido en las encuestas preelectorales. Dijo que permanecería como primer ministro y líder liberal hasta que el partido elija un nuevo jefe.

“Después de un proceso sólido y seguro a nivel nacional, el Partido Liberal de Canadá elegirá un nuevo líder el 9 de marzo y estará listo para luchar y ganar las elecciones de 2025”, dijo el partido en un comunicado.



La Junta Directiva Nacional del partido se reunió formalmente el jueves por la noche para discutir y delinear las reglas iniciales de la próxima carrera por el liderazgo. La votación del liderazgo concluirá el 9 de marzo y se anunciará un nuevo líder en la misma fecha, dijo el partido.

La fecha límite para registrarse como liberal y poder votar en la carrera por el liderazgo será el 27 de enero, según el Partido Liberal. La tarifa de entrada para que un candidato se una a la carrera por el liderazgo será de 350 mil dólares canadienses (242 mil 920 dólares / 5.02 millones de pesos mexicanos), añadió el partido.

El diario The Globe and Mail informó a última hora del jueves que la exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, y el ex banquero central, Mark Carney, estaban dispuestos a buscar el liderazgo del Partido Liberal, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, y el ministro de Innovación, François-Philippe Champagne, seguían sin saber si unirse a la carrera. El informe citó fuentes.



Trudeau anunció el lunes que el parlamento sería terminará sus funciones el 24 de marzo.

Eso significaba que era poco probable que se celebraran elecciones antes de mayo como muy pronto, por lo que se esperaba que Trudeau siguiera a cargo -al menos inicialmente- de hacer frente a la amenaza de aranceles devastadores una vez que el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump asume el cargo en enero. 20.

Trump ha sido crítico con Trudeau, quien a su vez ha criticado los aranceles propuestos por el presidente electo, con el canadiense diciendo que dañarán a ambas naciones. También se ha referido a Canadá como un estado de Estados Unidos y Trudeau dijo que no había “ni una pequeña posibilidad de bola de nieve” de que Canadá se convirtiera en parte de Estados Unidos.

Las próximas elecciones canadienses deben celebrarse antes del 20 de octubre y las encuestas muestran que los votantes, enojados por los altos precios y la escasez de viviendas asequibles, elegirán a los conservadores de oposición y propinar a los liberales una derrota rotunda, sin importar quién lidere el partido.

Con información de Excélsior