Falta rehabilitar vialidades en comunidades de Jesús María: ciudadanos

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Pese a que se han realizado trabajos de rehabilitación en algunas colonias del municipio, aún falta el arreglo de calles y banquetas ubicadas en las zonas alejadas de la cabecera municipal, consideraron algunos ciudadanos de Jesús María.

En un ejercicio realizado por El Clarinete en calles de la zona centro de la demarcación, la mayoría de los vecinos coincidieron en que si bien, muchas calles de la cabecera están en un buen estado, aún hay desperfectos en varias colonias de los alrededores.

Desde la perspectiva de Francisco, quien es un hombre jubilado, hay calles que ya no pueden ser bacheadas por las cuadrillas del área de Servicios Públicos, sino que se debe construir una nueva vialidad.

“Creo que sí le han puesto atención a las calles, porque sí me ha tocado ver que uno pasa y se ven las personas del municipio con palas y botes y todo lo que ocupan para bachear, y sí dejan bacheado, pero creo también que hay otras calles que ya no necesitan que se bacheen, esas se tienen que hacer de nuevo. A lo que yo me ha tocado ver pues son muy pocas o están en lugares donde no se pasa mucho, pero sí, creo que todavía faltan unas calles de que se reparen”, mencionó.

“Acá en el centro están bien, creo yo. Pero si subes a Maravillas o si te vas del lado de abajo, por la calle que da a un costado del campestre, pasas por ahí por donde están las canchas de fútbol y creo que uno de golf, por ahí como saliendo de Jesús María, ese tramo si se siente feo, se sienten los baches. Ahorita no ha llovido, pero cuando llueve se inunda ese pedacito y se ven los coches que pasan despacito, despacito. Entonces sí, no creo que sean muchas así pero como yo paso por ahí seguido pues me doy cuenta de ese lugar, de esa esquina”, explicó Sandra, quien es ama de casa y empleada doméstica.

Otra ciudadana que se identificó como Maricela y que es ama de casa, explicó que los desperfectos que más le llaman la atención son los de algunas banquetas del municipio.

“Yo creo que están bien, por donde vivo están bien. A lo mejor lo que hace falta es reparar las banquetas, porque hay unas que se ven partidas o quebradas y uno se va fijando para que no se tropiece ¿verdad?, pero en general creo que las calles están bien”, dijo.

En el mismo punto coincidió Cecilia, quien frecuenta la colonia Ojos de Agua.

“Yo digo que las calles de aquí de la zona centro están muy bien, pero acá arriba en una colonia que se llama Ojos de Agua no, hay todavía unas calles de tierra, apenas hay banquetas, entonces faltan calles ahí pero las de aquí del centro y las que salen también para Aguascalientes creo que están bien”, comentó.

“Pues hay unas calles que sí están muy bien, que se ve que las acaban de hacer o que las acaban de dar una manita, una bacheada y se ven bien, pero si hay otras así escondidas que de repente pasas por ahí y se ven pedazos feos, sí está el cemento, el pavimento, pero se ve partido, te digo, sí se puede pasar con el coche y todo pero pues sí se ve ni muy bien pero tampoco muy mal”, agregó Antonio, quien es repartidor de alimentos.

Sin embargo, también hubo ciudadanos que se dijeron satisfechos con la condición y atención hacia las vialidades de Jesús María, ya que han sido testigos del trabajo realizado por el ayuntamiento.

“Creo que están bien, muy bien. A mí me tocó que fuera el alcalde ahí a mi colonia y se llevó a mucha gente y barrieron y pintaron las esquinas de las calles, las banquetas, le dieron una limpiadita a los contenedores, todo muy bien, dejaron las calles muy bien”, explicó Sandra, que se dedica a su hogar.