Cuando Maradona estuvo en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La mañana del lunes 7 de abril de 2008, la población de Aguascalientes se despertó con la noticia de que Diego Armando Maradona se encontraba en la capital del estado.

El capitán de la selección de Argentina que ganó la copa del Mundo de México 1986 había sido invitado por la directiva del Club Necaxa para conocer la casa club. El acuerdo se generó por medio de Alejandro Bocardo, entonces vicepresidente de los Rayos, quien aprovechó que el ex futbolista había acudido a Guadalajara para observar un juego de la Copa Libertadores.

De esa manera, el considerado por muchos mejor futbolista de la historia llegó a la tierra de la Gente Buena.

Ese mismo lunes, Maradona ofreció una multitudinaria conferencia de prensa en Casa Club de Necaxa donde el tema principal fue el reciente despido de Hugo Sánchez como técnico de la selección nacional. El argentino y el mexicano habían coincidido brevemente en el futbol de España y el 10 metió las manos por el pentapichichi que era cuestionado por la prensa nacional.

“Lo que me da asco es que hagan leña del árbol caído. Me da asco sinceramente, como hombre de futbol. Está escrito que el que no prueba no gana y Hugo ha probado, aunque no haya podido dar lo que pedía el futbol mexicano”, resumió el argentino, quien aprovechó para brindar una asesoría al Necaxa y fue homenajeado ese mismo día por Marco de Alba, entonces presidente de los Rayos.

No obstante, aunque parecía que la visita terminaba ese lunes, el Club Necaxa con apoyo del gobierno panista de Luis Armando Reynoso concretó que Diego permaneciera unos días más en Aguascalientes, aprovechando el juego del siguiente sábado en el Victoria donde los Rayos recibirían al Atlante. El partido fue promocionado en medios de contar con un homenaje a Maradona.

La noche del 12 de abril de ese año, todo estaba listo para que Diego bajase del palco del gobernador al terreno de juego para recibir el homenaje. Pero a la mera hora, el 10 se negó a moverse del lugar y el sonido local tuvo que limitarse a decir que Maradona se encontraba en el palco oficial y su imagen apareció en la pantalla del estadio.

Nunca se aclaró cuánto costó la permanencia de Diego Maradona en Aguascalientes y de dónde salió el dinero para pagar su estancia y gastos en la suite presidencial de un lujoso hotel del sur de la ciudad.

Diego Maradona falleció este miércoles a los 60 años, dejando atrás una amplia carrera deportiva que lo llevó ser considerado el mejor futbolista de la historia y también una plagada de escándalos.